Mağusa’daki tarihi eserlere yönelik projeler durduruldu

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı İki Toplumlu Kültürel Miras Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, uygun taş bulunamamasından dolayı, Mağusa'daki eserlerde yapacağı projeleri durdurulduğunu bildirdi.,

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ali Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin uygun taş bulunan ocağın çalıştırılamaması sebebiyle Mağusa'daki eserlerde yapacağı projeleri durdurduğunu belirterek, “Bulunsa bile planlamasının yapılamamasından dolayı projeler başlatılamayacaktır” ifadelerini kullandı.

Ali Tuncay, iki yıldır hangi miktarda, ebatta ve zaman diliminde bu taşa ihtiyaç olduğu konusunda hiçbir yetkili/kurum ne fikirlerini sorduklarını ne de aradıklarını belirtti.