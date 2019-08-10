Polis basın bültenine göre, Polis, öneki gün Gazimağusa’da M.M.J’nin (E-20) kullanımındaki araçta yapılan aramada 2 gram Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunmasıyla ilgili ileri soruşturmada, A.M.’nin (E-22) İskele’deki evinde de dün arama yaptı. A.M.’nin evinde uyuşturucu kalıntısı içerdiğine inanılan 5 sigara ile 2 gram Hint keneviri ve üzerinde kalıntı olduğuna inanılan bir hassas terazi bulunarak emare alındı.