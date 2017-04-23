Mağusa'daki yangın söndürüldü

3 kişinin aşırı dumandan etkilenmesine ve hastaneye kaldırılmasına neden olan yangın, itfaiye ekipleri ve bölge halkı tarafınca söndürüldü.

Gazimağusa’da Çanakkale Şehitliği’nin arkasındaki bahçede çıkan yangında bir miktar halep fıstığı ağacı ile 10 hurma ağacı zarar gördü. Polis’ten verilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Çanakkale Şehitliği bölgesinde halep fıstığı ağaçlarının bulunduğu arazi içerisinde, yüksek gerilim hatlarının fırtına dolayısıyla birbirine temas edip kıvılcım atması sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisinde bulunan otlar yandı, bir miktar halep fıstığı ağacı ile 10 adet hurma ağacı zarar gördü. Yangın esnasında yanar durumdaki bir hurma ağacının dalları bir evin çatısına düştü, ancak itfaiye ekipleri hemen müdahale ederek, yangının eve ulaşmasını engelledi. Yangın esnasında dumandan etkilenen 3 kişi, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavileri sonrasında kontrol altına alındı. Sözkonusu şahısların ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı kaydedildi.