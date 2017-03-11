Mağusalı kadınlardan çağrı: Kadınlar güçlerini birleştirmeli!

CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir hafta boyunca sürdürdüğü etkinliklere bildiri dağıtarak devam etti.

Mağusalı kadınlar devlet daireleri, okullar ve hastaneyi ziyaret ederek buralardaki emekçi kadınlara bildiri dağıtıp yerli üretim olan pastelli ikramında bulundu. CTP’nin kadın politikalarını paylaşan yetkililer, ‘eşit işe eşit ücret’ politikası gibi eşitsizlik yaratan tüm koşulların ortadan kaldırılabilmesi için kadınların siyasette daha çok yer almalarının önemli bir faktör olduğunu ve buna olanak tanıyacak yasal düzenlemelerin öncüsünün daima CTP olduğunu vurguladı. Kadınlar, CTP’nin son tüzük kurultayında cinsiyet kotasını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardığını, Meclis’ten geçen Siyasi Partiler Yasasında adaylıklarda cinsiyet kotasının yüzde 30 olarak belirlenmesinde yine CTP’li kadın vekillerinin çabaları olduğu vurgulandı.

DAHA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN…

CTP’li kadınların, Partinin yeni dönem kadın politikalarını aktarma fırsatı bulduğu ziyaretlerde üretimin de önemine değinildi. Yerli üretimin desteklenmesi için önümüzdeki dönemde Parti Merkezi’nin önemli açılımları olacağını aktaran kadınlar, kooperatifleşme ile kadın üreticilerin güçlerini birleştirmesi ve bu sayede daha güçlü, yüksek standartlarda, sürdürülebilir üretim yapılabileceği belirtildi.