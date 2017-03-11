 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.611
  • Altın 144,500
  • Dolar 3,7394
  • Euro 3,9897
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİstanbul'da helikopter düştü

Mağusalı kadınlardan çağrı: Kadınlar güçlerini birleştirmeli!

» »
Mağusalı kadınlardan çağrı: Kadınlar güçlerini birleştirmeli!
CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir hafta boyunca sürdürdüğü etkinliklere bildiri dağıtarak devam etti.

Mağusalı kadınlar devlet daireleri, okullar ve hastaneyi ziyaret ederek buralardaki emekçi kadınlara bildiri dağıtıp yerli üretim olan pastelli ikramında bulundu. CTP’nin kadın politikalarını paylaşan yetkililer, ‘eşit işe eşit ücret’ politikası gibi eşitsizlik yaratan tüm koşulların ortadan kaldırılabilmesi için kadınların siyasette daha çok yer almalarının önemli bir faktör olduğunu ve buna olanak tanıyacak yasal düzenlemelerin öncüsünün daima CTP olduğunu vurguladı. Kadınlar, CTP’nin son tüzük kurultayında cinsiyet kotasını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardığını, Meclis’ten geçen Siyasi Partiler Yasasında adaylıklarda cinsiyet kotasının yüzde 30 olarak belirlenmesinde yine CTP’li kadın vekillerinin çabaları olduğu vurgulandı.

DAHA GÜÇLÜ OLMAK İÇİN…

CTP’li kadınların, Partinin yeni dönem kadın politikalarını aktarma fırsatı bulduğu ziyaretlerde üretimin de önemine değinildi. Yerli üretimin desteklenmesi için önümüzdeki dönemde Parti Merkezi’nin önemli açılımları olacağını aktaran kadınlar, kooperatifleşme ile kadın üreticilerin güçlerini birleştirmesi ve bu sayede daha güçlü, yüksek standartlarda, sürdürülebilir üretim yapılabileceği belirtildi.   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu bölgelere elektrik enerjisi verilemeyecek06 Mart 2017 Pazartesi 15:44
  • 1 Mart tarihi itibarı ile bu bölgeye su verilmesi yasaklandı!06 Mart 2017 Pazartesi 09:26
  • Elde edilecek gelir köpeklerin yem ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak05 Mart 2017 Pazar 10:42
  • Mağusa'da akıl almaz olay04 Mart 2017 Cumartesi 09:42
  • Geçitkale’de köy meydanına Atatürk heykeli dikildi03 Mart 2017 Cuma 12:37
  • Mağusa Maraş bölgesinde tarla günü ve gece eğitimi düzenledi03 Mart 2017 Cuma 09:47
  • Mağusa açıklarında can pazarı02 Mart 2017 Perşembe 10:53
  • Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti01 Mart 2017 Çarşamba 16:07
  • Evinde ölü olarak bulunan DAÜ'lü öğrenci ile ilgili flaş gelişme01 Mart 2017 Çarşamba 16:02
  • Mağusa'da Hırsızlık27 Şubat 2017 Pazartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti