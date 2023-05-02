Mağusalı Sohbetler’de “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” konuşulacak

Mağusalı Sohbetler'de, bu hafta “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” gündem oluyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi’nin organizasyonuyla rutin olarak düzenlenen Mağusalı Sohbetler’in bu haftaki konusu, “Küresel ve Bölgesel Gelişmeler Işığında Doğu Akdeniz ve Kıbrıs” olarak belirlendi. 4 Mayıs 2023 Perşembe akşamı saat 19.30’da Mağusa Sakarya MAGEM konferans salonunda yer alacak olan konferansta, DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve DAÜ Kıbrıs Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Sözen konuşmacı olacak. Prof. Sözen’in sunumu sonrasında izleyicilere de soru sorma ve katkı yapma olanağı sunulacak.

Son dönemlerde küresel boyutta, Avrupa’da, Asya’da, Orta Doğu’da, Türkiye ve Yunanistan’daki siyasal ve sosyo-ekonomik gelişmelerin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs üzerinde yarattığı etkilerin ele alınacağı konferansta, Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik ve siyasal çıkış yolunun aydınlatılmasına dair güncel veriler akademik bakış açısıyla ortaya konulacak.

CTP Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu’dan alınan bilgiye göre aynı konunun farklı disiplinler açısından ele alınacağı konferanslar dizisi önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Mağusalı Sohbetler’in kamuoyunda büyük ilgi uyandırması beklenen konferanslar dizisi, halkın geniş katılım olanağının sağlanması amacıyla, MAGEM Sakarya konferans salonunda yer alacak. Konferans halkın katılımına açık olup herhangi bir ön kayıt gerekmiyor.