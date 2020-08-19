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Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın 1 saat elektrik kesintisi olacak

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Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın 1 saat elektrik kesintisi olacak
Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın 1 saat elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği, yarın, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise bölgesine 1 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mağusa 1 Trafo Merkezi’nde yapılacak  proje ve bakım çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00- 10:O0 saatleri arasında olacak.

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