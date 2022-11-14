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Mağusa'nın Birçok Yerinde Elektrikler Kesilecek!

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Gazimağusa’da bugün birçok bölgede orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.
Mağusa'nın Birçok Yerinde Elektrikler Kesilecek!

Gazimağusa’da bugün geniş bir alanda yaklaşık 5 saatlik elektrik kesintisi olacak.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında şu bölgelere elektrik verilemeyecek:

 “Sosyal Konutlar, Kali Land, Yeni Lefkoşa Çemberi Bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Adakent Üniversitesi ve bölgesi, Kapalı Spor Salonu, Califorian Restoran Arkası, Yeni Şehir Bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi(kuzey ve güney kampüsü), Telefon Dairesi, Sulu Çemberden Atatürk Çemberine kadar olan salamis yolu, Apartman tipi sosyal konutları, Atatürk Çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu,  Otobüs Terminali, Eski Lemar Bölgesi, Bölgede bulunan Levent ve Hacıali Apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, Çocuk Parkı Bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı,Baykal bölgesinin bir kısmı ve İtimat ve bölgesi, Sulu Çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu Bölgesi, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü,Fazıl Polat Paşa cami ve bölgesi, Mesan Apartmanları, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall, MTG Antrenman Sahası ve bölgedeki ağılları, Pis Su Arıtma Tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM Tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik Asker, Büyük Sanayi, Yeni Hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market ve arka sokağı  , Glapsides Bölgesi, Yuvarlak Ev Bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki Apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü, UN Kampı Bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar,Alasya Park,Lemar Sakarya,Arena Spor salonu,Noyanlar Sakarya ve bölgesi,Erbatu Sakarya ve bölgesi,Döveç Trio ve bölgesi, Şenal Plastik, Aylar Plastik, Eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesine kadar olan bölgeler, Eski Lefkoşa yolunda; Tuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik Kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren Bölgesi, Gülseren Askeri Kışla, Karakol Bölgesi’nin bir bölümü(Karakol Levent Apartmanları ve bölgesi) ve Sakarya Bölgesi,Mez-Koop Apartmanları,Akol Caddem ve bölgesi, İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi”

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