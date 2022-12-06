  • BIST 5.000,14
  • Altın 1062.212
  • Dolar 18.6341
  • Euro 19.5728
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Mağusa’ya 3 gün su verilemeyecek

» »
Mağusa’ya 3 gün su verilemeyecek
Mağusa’ya 3 gün su verilemeyecek

Gazimağusa Belediyesi İskele bölgesinde, Devlet Su İşleri sorumluluğundaki su isale hattında meydana gelen patlak nedeni ile kentine su verilemediğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

İskele bölgesinde, Devlet Su İşleri sorumluluğundaki su isale hattında meydana gelen patlak nedeni ile Gazimağusa kentine su verilemiyor.

Görevli ekiplerin müdahaleye başladığı arızanın giderilmesi için Gazimağusa’ya yaklaşık 3 gün su verilemeyeceği öngörülüyor.

Gazimağusa Belediyesi olarak, kent sakinlerimizden mevcut suyunu idareli kullanması konusunda ricada bulunuyoruz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa’da kuvvetli rüzgara dayanamayan bir ağaç devrildi29 Kasım 2022 Salı 21:38
  • Gazimağusa’da korkutan yangın29 Kasım 2022 Salı 16:18
  • Yasin Ekrem Serim: Gazimağusa’ya 15 Ocak’ta TC konsolosluk binası açılacak29 Kasım 2022 Salı 10:10
  • Mağusa'ya yağmur yağdı bildik manzaralar ortaya çıktı25 Kasım 2022 Cuma 18:28
  • Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Öğrencilerinin El İşi Ürünleri Sergileniyor24 Kasım 2022 Perşembe 15:25
  • Gazimağusa Hastanesi’nde Grev!23 Kasım 2022 Çarşamba 16:54
  • Ev Açma ve Hırsızlık23 Kasım 2022 Çarşamba 15:40
  • Tatar Arter'i ziyaret etti.. Temennilerde bulundu..."Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmayı diledi..."21 Kasım 2022 Pazartesi 16:41
  • Gazimağusa Bölgesi Elektrik Kesintisi17 Kasım 2022 Perşembe 09:41
  • Demir iskele 9 yaşındaki çocuğun üzerine yıkıldı16 Kasım 2022 Çarşamba 17:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti