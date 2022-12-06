Mağusa’ya 3 gün su verilemeyecek

Gazimağusa Belediyesi İskele bölgesinde, Devlet Su İşleri sorumluluğundaki su isale hattında meydana gelen patlak nedeni ile kentine su verilemediğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
İskele bölgesinde, Devlet Su İşleri sorumluluğundaki su isale hattında meydana gelen patlak nedeni ile Gazimağusa kentine su verilemiyor.
Görevli ekiplerin müdahaleye başladığı arızanın giderilmesi için Gazimağusa’ya yaklaşık 3 gün su verilemeyeceği öngörülüyor.
Gazimağusa Belediyesi olarak, kent sakinlerimizden mevcut suyunu idareli kullanması konusunda ricada bulunuyoruz.
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