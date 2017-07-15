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Mağusa'ya yapılacak yeni okulu görüştüler

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Mağusa'ya yapılacak yeni okulu görüştüler
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşerek, bakanlık ile belediyenin ortak projesi olarak Gazimağusa’da yapılması planlanan yeni lise binasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ile görüşerek, bakanlık ile belediyenin ortak projesi olarak Gazimağusa’da yapılması planlanan yeni lise binasıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, İsmail Arter, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ve ekibinin Gazimağusa’yı ziyaretinden dolayı memnuniyetini ifade ederek, geçmişten bugüne sık sık bir araya geldikleri eğitim bakanı ile ortak çalışmalar için sürekli istişare yaptıklarını, okulların altyapılarıyla ilgili ihtiyaçların karşılanması ve diğer konularla ilgili gerekeni yaptıklarını, bakanlıkla kurdukları verimli iletişim sürecinden memnun olduğunu söyledi.

“Bunların ötesinde gelişen Gazimağusa’da yeni bir okul ihtiyacı da söz konusudur “diyen Arter, okulun yapılabileceği yerle ilgili çalışma yapmaya başladıklarını, bakanlık ile belediyenin ortaklaşa hayata geçireceği projenin gündemde olduğunu, okul için teknik raporların hazırlanmasından sonra meclisten onayını alacaklarını belirtti.

Her eğitim döneminde okullarda sıkıntı yaşandığını bildiklerini, kayıt dönemlerinde kontenjan sıkıntısı olduğunu ifade eden Arter, “Demek ki böyle bir okula ihtiyacımız vardır. Vizyonu uzun vadede belirleyip, geleceğe yönelik bu tür projelerin hayata geçirilmesi çok gereklidir ve bizim için de önemlidir. Biz bu çalışmaya son sürat başlatacağımızı ifade etmek isterim. Hayırlı olsun” diye konuştu.

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