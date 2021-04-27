Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) Girne'de Başladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun bağımlılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği Mahalle Anneleri Projesi (MANNE) Girne Belediyesi işbirliğinde Girne’de başladı.

Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Girne’de yaşayan gönüllü annelerle yapılan buluşma sonrası, 22 Nisan 2021 Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ilk eğitim çalışması gerçekleştirildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Belediyesi’yle birçok projede işbirliği içerisinde çalışmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Değirmenlik ve İskele’ de başlatmış oldukları gönüllü anne projesinin Girne Belediyesi desteğiyle, Girne’de başlayacak olmasının önemini dile getirdi.

Karaokçu, (MANNE) Projesi’nin uyuşturucu ve bağımlılıklarla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, gönüllü annelerin aldıkları eğitimlerde, etraflarındaki kişileri bağımlılık konusunda bilgilendirirken, daha fazla kitleye ulaşmayı amaçladıklarını, her türlü bağımlılıkla mücadelede bunun önemini vurguladı.

Proje Sorumlusu Teyfide Tecel Hatipoğlu tarafından beş anneye ve Danışma ve Destek Merkezi personeline, (MANNE) Projesi’nin ilk eğitimi olan “Bağımlılıkta Farkındalık” eğitimi verilerek, kadınlar, alkol, uyuşturucu maddeler ve bağımlılık konusunda bilgilendirildi.

Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu ’da yaptığı konuşmada, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’yla birlikte önceki projelerde olduğu gibi bu projede de yer almaktan ve böylesi önemli bir projeye destek vermekten memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Kadıoğlu, çoğunluğu ev hanımlarından oluşan annelerin, ebeveynlerin bilinçlendirilmesi konusunda koyacağı katkının, çocuk ve gençler yanı sıra tüm topluma yansıyacağına inancını belirtti.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi boyutlara ulaştığını ifade ederek, bununla mücadelenin yollarından birinin bilgilenmek olduğunu söyledi. Güngördü, “Uyuşmuş beyinler ve hayattan izole olmuş bireyler yerine spor ve sanatla ilgilenen, yaşamın içerisinde dahil olan, sorgulayan ve umut dolu bireyler yetişmesini arzuluyoruz." dedi. Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonuna ve bu projeye katkı koyanlara teşekkür etti.