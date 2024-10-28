“Mahalle kabadayısından özel kalem müdürü atayanlar sağlıktaki sorunların sorumlusudur”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunarak, Sağlık Bakanlığı’ndaki atamalara yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kanatlı, Sağlık Bakanlığı’na partizanlık nedeniyle yapılan atamaların sağlık alanındaki sorunların temelinde yattığını savundu.

Kanatlı, “Sağlık Bakanlığı gibi hassas bir yere sırf partili diye özel kalem müdürü olarak böyle kişileri atarsanız, sağlıkta olan sorunlar ‘halledeceğiz’ mantığına havale edilirse, sonra çıkıp bakanın ne sorumluluğu var derseniz, yanılırsınız,” dedi. Bakanın bu süreçlerde birinci derece sorumlu olduğunu belirten Kanatlı, “Evet, var, hem de dibine kadar sorumluluğu var. İşte açık net kanıtı,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında liyakat ve ehliyet eksikliğine vurgu yapan Kanatlı, “Böyle liyakatsiz, kurultay hesaplarına, oy satın almalarla kritik makamları üleştirenler bu süreçlerde birinci derece sorumludur. Mahalle kabadayısından sağlığa özel kalem müdürü atayanlar, sağlıktaki sorunların sorumlusudur,” dedi.