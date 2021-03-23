Mahir Ünal: 19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz

Yarın yapılacak AKP kongresine değinen Ünal, “Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye’yi 2023’e taşıyacak” dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP’ye davette bulunmadıklarını söyledi.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruyu ise şöyle yanıtladı:

“Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023’e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Şimdi 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. Ve 2002’nin şartlarına göre oluşturulmuş birimlerin çalışma biçimleri var. Şimdi AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken hem de parti mekanizmalarını da birim başkanlıklarını da yeniliyor. 19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı, şimdi yeni başlıyoruz. Çünkü cumhuriyetimizin 100 yılı bitiyor, ikinci yüz yıla başlıyor. Biz 19 yıl boyunca sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, bilişim teknolojilerinde Türkiye’nin altyapısını hazırladık. İnşallah şimdi yola çıkıyoruz.