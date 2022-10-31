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Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, cumhuriyeti hedef alan sözleri sonrası büyük tepki toplamıştı. Ünal, bugün yaptığı açıklamada parti grup başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa etti

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Cumhuriyeti hedef alan sözlerinin kamuoyunda büyük tepki oluşturması sonrası AKP’deki grup başkanvekilliği görevinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, “Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadelerini kullandı.

YERİNE GELEN İSİM BELLİ OLDU

Mahir Ünal’dan boşalan grup başkanvekilliği görevine Özlem Zengin getirildi.

CUMHURİYETLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Mahir Ünal, 21 Ekim’de Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nda bir kültürel etkinlikte yaptığı konuşmada “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hâsılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” ifadelerini kullanmıştı.

MHP ELEŞTİRMİŞTİ

2011’den beri milletvekili, Kültür Bakanlığı ve parti yöneticiliği gibi görevlerde bulunan Mahir Ünal’ın MHP’yle yıldızı hiç barışmadı. Ünal’ın çözüm sürecinde Dolmabahçe görüşmesinde yer alması MHP’nin de hedefine girmesine neden olmuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ünal’ın sözlerini “Talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesinde” diye eleştirdi. MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu da “Hadsize böyle had bildirilir” dedi.

İKİNCİ VAKA…

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da geçtiğimiz Mayıs ayında 15 Temmuz’un finansörü olarak gösterilen Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgili “Baktı ki Türkiye’ye diz çöktüremiyor, teslim oldu” yorumu yaptı. Özkan, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzeltilmeye başladığı dönemde yapılan bu yorum Özkan’a pahalıya mal oldu. Özkan bu bu açıklamaları nedeniyle görevden alındı.

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