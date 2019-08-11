Mahkeme 3 aylık kızını döven dayakçı babaya 2 yıl hapis verdi

Akdoğan’da, kendisini uyutmadığı gerekçesiyle, beşikte yatan 3 buçuk yaşındaki kızını, ciddi şekilde dövüp hastanelik eden Ertan Altınok ibretlik cezaya çarptırıldı.
Akdoğan’daki evlerinde, kendisini uyutmadığı gerekçesiyle, beşikte yatan 3 buçuk yaşındaki kızını, ciddi şekilde dövüp hastanelik eden dayakçı baba Ertan Altınok, ibretlik cezayla cezalandırıldı.
Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Umut İnan, 27 Haziran 2019 tarihinde bakmakla yükümlü olduğu küçüğün yüzünün muhtelif yerlerine, elleriyle defalarca vuran Ertan Altınok isimli babayı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.