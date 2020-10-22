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Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş

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Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş
Mahkeme, 6 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya, "bekâreti bozulmadı" diyerek beraat vermiş

Ankara’da Şükrü Şengül, karısı Döndü Şengül’ü 18 Şubat 2019’da sokak ortasında öldürdü. Cinayetin ardından, Döndü Şengül’ün Şükrü Şengül’ün altı yaşındaki çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyet ettiği ortaya çıktı. Ankara Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından babaya verilen 30 yıl hapis cezası, 17. Ceza Dairesi’nde dün görülen davada “çocuğun bekâreti bozulmadı”ğını gerekçe gösterilerek bozuldu. Mahkeme heyeti Şükrü Şengül hakkında beraat kararı verdi.

Şükrü Şengül hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması 15 Ocak 2020’de görüldü. Mahkeme heyeti, sanığı “eşe karşı kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, 17 Aralık 2019'da Şengül’e çocuğa istismar suçundan da Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 yıl hapis cezası vermişti. Şükrü Şengül’ün avukatları kararı üst mahkemeye taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi’nde dün (21 Ekim 2020 Çarşamba) görülen davada mahkeme heyeti, “çocuğun bekâreti bozulmadı”ğını gerekçe göstererek 30 yıl hapis cezası kararını bozdu, Şükrü Şengül hakkında beraat kararı verildi.

"Döndü’yü küçük kızını sabah okula götürürken öldürdü"

Banet'te yer alan habere göre, davayı takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey - Erden hâkimler hakkında "görevi kötüye kullanma" suç isnadıyla şikâyetçi olduklarını belirterek şöyle dedi:

“Döndü’nün küçük kızı babasının her gece uyutma bahanesi ile bacaklarının arasına dokunduğunu, eğer söylerse annesini öldüreceğine dair tehditte bulunduğunu annesine anlatmış. Bunun üzerine Döndü, 5 aylık bebeği ve küçük kızı ile birlikte karakola sığınmış. Önce baba gözaltına alınmış. Ancak küçük kızın bekâretinin korunduğu tespit edilince, küçük kızın ve Döndü’nün iftira attığı söylenerek, baba serbest bırakılmış. Baba serbest kaldıktan birkaç gün sonra Döndü’yü –küçük kızını sabah okula götürürken- öldürdü.

Biz Döndü’nün küçük kızı için sürdürdüğü mücadeleyi devam ettirdik. Önce Döndü’nün öldürülmesi nedeniyle katiline “eşini kasten öldürmesinden dolayı” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldırdık. Küçük kızın babası tarafından cinsel olarak istismar edilmesinden dolayı da babaya 30 yıl hapis cezası aldırdık.

İstismara uğradığı belirtilen çocuk mahkeme salonuna getirildi

Bugün Ankara Bölge Adliye Mahkemesinde Döndü’nün küçük kızının istismar dosyası, üst mahkemede görüldü ve duruşması yapıldı. Duruşma esnasında, karşı çıkmamıza rağmen küçük kız duruşma salonuna getirildi. Oys ki ÇİM kamera kaydı izlenmeli veya başka bir odada pedagog ile birlikte dinlenmeliydi. Ancak birçok insanın gözü önünde cinsel istismar ile ilgili sorular sorularak çocuk yeniden travmaya uğratıldı. Çocuk, uzun zaman sonra ilk defa baba ile karşı karşıya bırakıldı. Sonrasında da çocuğun ve öldürülen Döndü’nün babaya iftira attığı; çocuğun halen bekâretinin korunduğu belirtilerek Beraat kararı verildi. "

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