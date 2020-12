Mahkeme 770 bin TL teminat istedi

MondialPrivate Bank İBU Ltd. isimli bankada meydana gelen şüpheli işlemlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Kemal İşçiel teminat maksatlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper, olguları aktardı. Polis, 2019 yılı içinde PGM’den alınan yazı ışığında başlatılan soruşturmada Lefkoşa’da faaliyet gösteren MondialPrivate Bank İBU Ltd. isimli bankanın 23.04.2019 tarihinde, bankanın müşterisi olan ve kendisini APR İNTEGRATİON PTE. Ltd.’in temsilcisi olarak tanıtan MeyerBenitah isimli şahsın konu hesaptan 18.000.000 EUR0 ve 1.060.200 EURO nakit çekiliş yapmak istediğinde böyle bir yetkisi olmadığından dolayı şüpheli işlem olarak değerlendirip, konuyu gecikmesinde sakınca gördüğü halde anında Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesine bildirmediğini anlattı.Polis, zanlının akabinde 29.04.2019 KKTC Merkez Bankası tarafından görevlendirilip, MondialPrivate Bank İBU Ltd’e gönderilen denetçiler tarafından gerçekleşecek denetim kapsamında talep edilen her türlü bilgi ve belgelerin talep eden müfettişe iletmesi gerektiği ayrıca bankanın tüm fonksiyon, işlem, kayıt, bilgi, belge ve defterine ulaşma imkânının verilmesi gerektiği halde konu bu denetime izin vermeyerek ve denetimi engelleyerek, yetkili görevlilere bilgi ve belge vermekten kaçındığı, bankanın müşterisi olan ve kendisiniAPR İNTEGRATİON PTE. Ltd.’in temsilcisi olarak tanıtan MeyerBenitah isimli şahsın konu hesaptan çekiliş yapmak istediğinde, “İşlem yapanların veya hesaplarına işlem yapanların kimlik tespitleri ile ilgili yeterli özeni göstermediği”, Teftiş ve İnceleme Kurulu tarafından gönderilen teftiş kurulunun ilgili bankaya gittiği zaman şirket hesapları ile ilgili banka ile ilgili bir takım evrakların ibrazını istedikleri halde, denetim için bakaya geldikleri zaman denetimle alakalı hesapların bir kısmını yani kendi iddialarını teyit edecek kısımları gösterme yetkisini vererek, Bankacılık sistemine erişim kısıtlaması yapıp, söz konusu kişilere ve bu kişilere dolaylı ilişkisi bulunan tüm UBB müşterilerine ait tüm hesapları görebilmek ve ilgili hesaplara erişim talep ettikleri halde yetki vermeyerek, bankanın faaliyetleri ile ilgili bilgi ve belgeleri Merkez Bankası tarafından talep edildiği anda ibraz etmediğini ve göstermediğini anlattı.Polis, zanlının belirtilen tüm bu hususlarda kusurlu davranarak ve yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası kurallarına aykırı davrandığının tespit edildiğini belirtti. Polis, MondialPrivate Bank İBU Ltd isimli bankanın 4 direktöründen 3’ünün yurtdışında olduğunu söyleyerek, bankanın direktörlerinden olan KKTC vatandaşı zanlı Kemal İşçiel’in ileride görüşülecek davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminat bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 70 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 500 bin TL, 1 kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.