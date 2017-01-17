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Mahkeme avlusunda polisin elinden kaçtı!

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Mahkeme avlusunda polisin elinden kaçtı!
Güney Kıbrıs’ta geçen Temmuz ayında yakalanan ve Rusya polisi tarafınca da aranan 42 yaşındaki Arthur Caribyan Kuznetsov’un, mahkeme avlusunda polisin elinden kaçtığı bildirildi

Fileleftheros gazetesi, Kuznetsov’un yakalandığı günden beri Rum Merkezi Cezaevi’nde tutulduğunu; dün de Rusya’ya iadesiyle ilgili davanın görülmeye başlanacağını ve polis eşliğinde öğle saatlerinde mahkemeye getirilen Kuznetsov’un bir anda polisin elinden kurtularak kaçtığını yazdı.

Haberde, Kuznetsov’un işbirlikçisinin mahkeme binasının yanında motosikletle beklediği ve Kuznetsov’u alarak gözden kaybolduğu belirtildi.

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