  • BIST 3.925,42
  • Altın 971.705
  • Dolar 18.5966
  • Euro 18.1154
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Mahkeme, "belediye sayısı kararını" Pazartesi açıklıyor!

» »
Anayasa Mahkemesi, belediyelerin birleştirilmesi konusunda görülen davada kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.
Mahkeme, "belediye sayısı kararını" Pazartesi açıklıyor!

Anayasa Mahkemesi, belediyelerin birleştirilmesi konusunda görülen davada kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

19 Eylül'de ana muhalefet partisi CTP, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamış, 6 Ekim'de yasaya karşı dosyalanan davanın görülmesi süresiz ertelenmişti.

26 Ağustos'ta Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından 18 belediyenin son hali Cumhuriyet Meclisi'nin internet sitesinden paylaşılmıştı. 

Söz konusu özel yasa, tasarı ve komite aşamasından bu yana bir dizi eylem ve protestolara da konu olmuştu. Öte yandan bazı belediye başkanları da belediyelerinin "kapatılma" iradesi karşısında "açıktan" itiraz ve tavrına ortaya koydurmuştu.

Partiler, bu konuda yargı kararına saygı göstereceklerini sürecin başından beri ifade ediyorlar. 

Seçim tarihi konusunda ise karar, mecliste mutabakatla verilmişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nöbetçi Eczaneler- 21 Ekim 2022 Cuma21 Ekim 2022 Cuma 08:09
  • Sideral: KIb-TEK'de Rekabet Kurulu bizi haklı buldu21 Ekim 2022 Cuma 07:55
  • 122 kişiye vatandaşlık verildi21 Ekim 2022 Cuma 07:50
  • Detay bugün ne manşet attı? 21 Ekim 2022 Cuma21 Ekim 2022 Cuma 07:27
  • Aksu Su Sporları Kulübü Olağanüstü genel kurul çağrısı20 Ekim 2022 Perşembe 22:22
  • Meclis Yasalardaki Cinsiyet Ayrımcılığını İzleme Komitesi toplandı20 Ekim 2022 Perşembe 21:10
  • “Çoklu Tarife Sistemi” yürürlüğe girdi20 Ekim 2022 Perşembe 21:01
  • HADO’nun KKTC Seferlerine Ara Verildi20 Ekim 2022 Perşembe 20:59
  • Üst Koordinasyon Kurulu toplandı20 Ekim 2022 Perşembe 20:56
  • Vakıflar Bankası, Vakıflar İradesi'ne 300 bin TL verecek!20 Ekim 2022 Perşembe 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti