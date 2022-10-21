Mahkeme, "belediye sayısı kararını" Pazartesi açıklıyor!

Anayasa Mahkemesi, belediyelerin birleştirilmesi konusunda görülen davada kararını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

19 Eylül'de ana muhalefet partisi CTP, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde dava dosyalamış, 6 Ekim'de yasaya karşı dosyalanan davanın görülmesi süresiz ertelenmişti.

26 Ağustos'ta Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı'nın oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından 18 belediyenin son hali Cumhuriyet Meclisi'nin internet sitesinden paylaşılmıştı.

Söz konusu özel yasa, tasarı ve komite aşamasından bu yana bir dizi eylem ve protestolara da konu olmuştu. Öte yandan bazı belediye başkanları da belediyelerinin "kapatılma" iradesi karşısında "açıktan" itiraz ve tavrına ortaya koydurmuştu.

Partiler, bu konuda yargı kararına saygı göstereceklerini sürecin başından beri ifade ediyorlar.

Seçim tarihi konusunda ise karar, mecliste mutabakatla verilmişti.