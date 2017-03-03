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Mahkeme: 'Bijî serok Apo' sloganı ifade özgürlüğüdür

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Mahkeme: 'Bijî serok Apo' sloganı ifade özgürlüğüdür
Mahkeme, 2 kişinin aldığı 'örgüt propogandası' cezasını bozdu

Antalya Bölge İdare Mahkemesi, 'Bijî Serok Apo' sloganı atan 2 kişinin aldığı 'örgüt propagandası' cezasını ifade özgürlüğü kapsamında olduğu gerekçesiyle bozdu.

dihaber’de yer alan habere göre, Antalya Bölge İdare Mahkemesi, katıldıkları bir eylemde “Bijî Serok Apo” ve “Gençlik Apo’nun fedaisidir” sloganları atan 2 kişinin aldığı “örgüt propagandası” cezasını bozarak, sloganların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Mersin’de 23 Eylül 2016 tarihinde Kobanê halkıyla dayanışmak amacıyla yapılan eylemde, “Bijî Serok Apo” ve “Gençlik Apo’nun fedaisidir” sloganları attıkları iddiasıyla Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 ay hapis cezasına çarptırılan Tarfa Tarıç ve Mahsun Çetinkaya, Antalya Bölge İdare Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’ne başvuruda bulundu.

Bölge İdare Mahkemesi de, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıf yaparak, söz konusu eylemde, "sloganların örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek ya da teşvik edecek nitelikte olmadığını" ifade etti.

Her iki sloganın da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen mahkeme, Tarfa Tarıç ve Mahsun Çetinkaya’ya verilen 10 ay hapis cezasının kaldırılmasına ve beraatlarına karar verdi. 

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