Mahkeme: Çakıcı'nın "suçlu kişiliği" nedeniyle cezada indirim yapmadık

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Çakıcı'nın cezasında "suçlu kişiliği nedeniyle" "yeniden suç işleyebileceği" gerekçesiyle herhangi bir indirim yapmadı.

AKP ve MHP'nin TBMM'den ortak çıkardığı infaz paketi kapsamında cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, 17 Kasım 2020 tarihinde sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir mektup yayınlamıştı. Çakıcı mektupta hakaret ifadelerinin yanı sıra "Seni bakla kazığı ile tanıştırırım," "akıllı ol" şeklinde ise tehdit cümleleri kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çakıcı hakkında bu sözlerinden dolayı kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve tehdit suçlarından dava açmıştı.

Çakıcı'nın talebi reddedildi

Dava Ankara 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Çakıcı'nın avukatı Gökhan Kılıç, müvekkilinin rahatsızlığı olduğunu ve hastaneye yatırıldığını kaydetti. Talimatla alınan ifadesinde Çakıcı'nın esas mahkemedeki duruşmaya katılmak istediğini söylediğini aktaran Kılıç, "Sağlık mazereti kabul edilsin ve kendisinin de katılacağı bir celseye duruşma ertelensin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise sanık avukatının talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, "Sanığın koşullu salıverilmesine ilişkin dosyası vardır. Bu davada hüküm alıp kesinleşirse koşullu salıverilmesi ve denetimi yanacaktır" diye konuştu.

Mahkeme, sanık Çakıcı'nın daha önce yapılan iki duruşmaya mazeretsiz katılmadığına dikkat çekerek, sanık avukatının talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu kaydetti ve talebi reddetti.

Avukat Gökhan Kılıç, son savunmada hakaret suçunun uzlaştırmaya tabi olduğunu, bu nedenle dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini istedi. Kılıçdaroğlu'nun Çakıcı'nın sözlerine ilişkin "Sadece gülümsedim" dediğini aktaran Kılıç, "Bu da tehdit suçunun korkutuculuk unsuru müşteki yönünden oluşmamıştır" iddiasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Mahkeme suçlu buldu

Savunmaların ardından mahkeme yargıcı, kararını açıkladı. Buna göre mahkeme, sanık Çakıcı'yı tehdit suçundan 6 ay, hakaret suçundan ise 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, "sanığın adli sicil kaydına yansıyan suçlu kişiliği dikkate alındığında suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaate varılmadığı" gerekçesiyle cezada herhangi bir indirim yapmadı.

Ayrıca, sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre sanığa verilen kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına da hükmedildi.

Çakıcı'dan kararın istinafta bozulacağı iddiası

Karar üzerine Twitter üzerinden yazılı açıklama yapan Çakıcı, kararın istinafta bozulacağını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in "Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk" açıklamasını eleştiren Çakıcı, "Adaletin gücü yoksa sessizdir. Siyasi gücün temelinde adalet kavramı yoksa orada insan hakları aramak hata olur. İşte muhalefet liderinin adalet anlayışı da budur" dedi.