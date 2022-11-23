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Mahkeme Çebi hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi

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Mehmetçik – Pamuklu dört yol kavşağında dün meydana gelen ve 18yaşındaki Hasan Öztürk’ün yaşamını yitirdiği kazaya sebebiyet vermesuçlamasıyla tutuklanan otobüs sürücüsü Rasim Çebi bugünmahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme Çebi hakkında 2 gün tutukluluk emri verdi

Mehmetçik – Pamuklu dört yol kavşağında dün meydana gelen ve 18 yaşındaki Hasan Öztürk’ün yaşamını yitirdiği kazaya sebebiyet verme suçlamasıyla tutuklanan otobüs sürücüsü Rasim Çebi bugün mahkemeye çıkarıldı.

skele Kaza Mahkemesi soruşturmanın salimen yürütülmesi için Çebi aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi. Bu arada Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza ile ilgili yürütülen soruşturmada, 59 yaşındaki Rasim ÇEBİ’nin yönetimindeki otobüs ile Pamuklu köyü içerisinden GazimağusaKarpaz anayoluna doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kavşakta durmayarak anayola çıkış yapması neticesinde kazanın meydana geldiği tespit edildi.

Öte yandan ölümü bölgede mateme neden olan Hasan Öztürk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. 18 Yaşındaki Hasan Öztürk, ikindi namazını müteakip Kumyalı Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Kumyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek. BRT/PGM

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