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Mahkeme Cinayete 20 yıl verdi

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Mahkeme Cinayete 20 yıl verdi
Mahkeme Cinayete 20 yıl verdi

Mahkeme Cinayete 20 yıl verdi

29 Aralık 2017'de Girne Alsancak'ta meydana gelen cinayet olayıyla ilgili yargılanan Maxim Hamed Mohammad Al-Ja Afreh  mahkeme tarafından 20 yıl hapse mahkum edildi.

Ne olmuştu?

22 yaşındaki Libyalı Mohamed Jumma Salem Attroug bıçaklanarak öldürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 01:45 sıralarında, Alsancak’da Piyale Paşa Sokak üzerinde bulunan dört numaralı ikametgahın zemin katındaki balkonunda, Ürdün uyruklu 25 yaşındaki isiminin başharfleri M.H.M.A.R, aralarında önceden meydana gelen kız meselesinden dolayı tartıştığı, konu ikametgahta ikamet etmekte olan Libya uyruklu  22 yaşındaki Mohamed Jumma Salem Attroug’yu sol karın bölgesine ve göğüs kısmına tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu  bıçağı 5-6 kez sokmak suretiyle ağır yaraladı.

Arkadaşları tarafından Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılan Mohamed Jumma Salem Attroug yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi..

Zanlı M.H.M.A.R. Ercan Hava Limanından çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı.

Mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan yine Ürdün uyruklu isminin baş harfleri 24 yaşındaki T.K.T. ve isminin baş harfleri 28 yaşındaki M.K.M.T. tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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