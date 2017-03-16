"Mahkeme emrine karşı polisin müdahale etmediği bir vakayla karşılaştım"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen “1. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı” bugün Girne Vuni Palace Hotel’de başladı.

İki gün sürecek çalıştayda beş başlıkta yapılacak yuvarlak masa toplantıları sonucunda, kadına yönelik şiddeti önleme konusunda Ulusal Eylem Planı oluşturulacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını Sosyal Hizmetler Dairesi Müdür Aydan Başkurt, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çadır, UBP milletvekili İzlem Gürçağ, Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber yaparken, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da mesaj gönderdi.

Açılış konuşmalarının ardından verilen ara sonrasında yuvarlak masa toplantılarına geçildi.

BAŞKURT: “KADINLARI EN TEMEL İNSAN HAKKINDAN MAHRUM EDEN TOPLUMSAL BİR SORUN”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, kadına yönelik şiddetin ortak bir sorun olarak varlığını sürdüren, kadınları en temel insan hakkından mahrum eden toplumsal bir sorun olduğunu belirtti.

Kadına yönelik şiddetin en fazla ve yaygın türünün ev içi kadına yönelik şiddet olduğunu söyleyen Başkurt, önleyici çalışma ve tedbirlerin sürdüğünü kaydetti.

Dairenin çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkurt, veri tabanı oluşturmak adına Aile İçi Kayıt Formu uygulamasının yürürlüğe konduğunu, Polis Genel Müdürlüğü ile istişare içinde çalışarak, formdaki bilgilerin incelendiğini, şiddete uğrayan kadına gereken ihtiyaç ve desteğin sağlandığını ve ulusal bir veri tabanı oluşturulduğunu belirtti.

Başkurt, 2013 yılında “Alo 183” Acil Sosyal Yardım Hattı’nın devreye girdiğini, bu hattı arayanların direk daireye ulaştığını ve anında değerlendirme yapılarak, yardım sağlandığını, gelinen noktada bu hatla ilgili farkındalığın oluştuğunu gördüklerini belirtti.

Dairenin, bakanlığın veya herhangi bir kurumun tek başına kadına yönelik şiddeti önleyemeyeceğini söyleyen Başkurt, konuya ilişkin tüm kesimlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştirilen çalıştay sonucunda oluşturulacak Ulusal Eylem Planı ile etkili bir sonuca ulaşılacağını kaydetti.

ÇADIR: “KOORDİNASYONLU ÇALIŞMA GEREKİYOR”

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Çadır, kadına yönelik şiddeti önlemede sıfır tolerans ile mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çadır, kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini, yasal mevzuat, bilinçlendirme çalışmaları gibi farklı alanlarda birçok önlem alındığını anlattı.

Yasal mevzuatın güçlendirildiğini, konuk ev sayısının artırıldığını söyleyen Çadır, farkındalık çalışmalarına da büyük önem verdiklerini belirtti.

Çadır, bu konuda koordinasyonlu çalışma gerektiğini dile getirdi.

GÜRÇAĞ: “HER KADININ EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ OLMASI ŞARTTIR”

UBP milletvekili İzlem Gürçağ da konuşmasına tarihte kadının durumunu özetleyerek başladı.

Modern yaşama gelene kadar, kadının çok ciddi sorunlar yaşadığını örneklerle anlatan Gürçağ, günümüzde kadının sorunlarının sıfırlandığını söylemenin ise mümkün olmadığını kaydetti.

Kadının bu çağda şiddete uğramasının kabul edilemez olduğunun altını çizen Gürçağ, şiddetin sadece fiziksel olmadığını, psikolojik, ekonomik şiddet gibi farklı türler bulunduğunu söyleyerek, bilgi veri.

Gürçağ, “Her kadının ekonomik özgürlüğü olması şarttır” diyerek, eğitim seviyesini tamamlamamış, küçük yaştaki kızların baskı ile evlendirilmesi, kadının şiddete ve tecavüze uğraması gibi çağdışı davranışları şiddetle kınadı.

DİZDARLI: “KADINI KORUYABİLECEK MEVZUATA İHTİYAÇ VAR”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, kadına şiddet konusunda yeterince yasal düzenleme bulunmadığını belirtti.

Koruma emri alınması konusundaki eksikliklere işaret eden Dizdarlı, şiddete uğrayan kişilerin mahkemeye müracaat edip emir alabilecekleri mevzuat konusunun bürokratik olarak uzun olduğunu kaydetti.

Dizdarlı, prosedürle ilgili bilgi vererek, Aile Yasası dışında bir düzenleme olması gerektiğini, kadını koruyabilecek mevzuata ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kadını şiddet gördüğü ortamdan alıp konuk evine yerleştirilmesi gerektiğini dile getiren Dizdarlı, bu sürecin doğru yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Dizdarlı, mahkeme emrine karşı polisin müdahale etmediği bir vakayla karşılaştığını anlatarak, konuyla ilgili tüm kesimlerin bir araya gelerek çalışması, kopukluk olmaması gerektiğini söyledi.