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Mahkeme eşinin maaş kartını vermeyen kocanın 'ekonomik şiddet' uyguladığına hükmetti

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Gaziantep'te 2 çocuk annesi öğretmen, başlattığı hukuki süreç sonucunda, 15 senedir maaş kartına el koyan 22 yıllık eşinden boşandı.
Mahkeme eşinin maaş kartını vermeyen kocanın 'ekonomik şiddet' uyguladığına hükmetti

Gaziantep'te 2 çocuk annesi, 15 senedir maaş kartına el koyan 22 yıllık eşinden boşanmak için açtığı davayı, mahkemenin kocanın "ekonomik şiddet" uyguladığına hükmetmesi sonucunda kazandı.

Öğretmen N.P, meslektaşı olan 22 yıllık eşinin maaş kartını 15 sene önce aldığı ve bir daha vermediği, bu nedenle de şiddetli geçimsizlik yaşadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

Gaziantep 1. Aile Mahkemesinde yapılan yargılamanın ardından çiftin boşanmasına hükmedilirken, gerekçeli karar da açıklandı.

Tüm beyan ve deliller birlikte değerlendirildiğinde öğretmen çift arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtilen kararda, şu bilgiler yer aldı:

"Davalının eşine ekonomik şiddet uyguladığı, her şeyin kendi istediği gibi olmasını sağladığı, eşine ve çocuklarına üstünlük kurmaya çalıştığı, oysaki evlilik birliği birlikte uyumu gerektiği, ben olmaktan ziyade biz olmanın ve birlikte karar almanın evde mutluluk getireceği anlaşılmakla, davalının tam kusurlu davranışları neticesinde evlilik birliğinin kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmasına neden olduğu anlaşılmıştır."

Evliliğin devamına imkan tanımayacak düzeyde geçimsizlik bulunduğu, bu aşamadan sonra çiftin mutlu bir birliktelik sürdürmelerinin mümkün olmadığı ifade edilen kararda, birliğin devamına gerek taraflar ve gerekse toplum açısından korunmaya değer bir yarar kalmadığı hukuki ve vicdani kanaatine ulaşılmakla tarafların boşanmalarına karar verildiği anlatıldı.

Mahkeme, çocukların velayet hakkının anneye verilmesi ve davacı kadına 10 bin maddi, 15 bin de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İtiraz üzerine tazminat artırıldı

Karar sonra davacı N.P, boşanma davasında hükmedilen 25 bin liralık tazminatın az olduğu gerekçesiyle üst mahkemeye başvurdu.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, itirazı yerinde bularak, boşanmanın yerinde olduğunu ancak tazminat miktarının az olduğunu kararlaştırdı.

Erkeğin maaş kartını almak suretiyle kadına ekonomik şiddet uyguladığı, davacı kadının bir kusurunun bulunmadığını belirten daire, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaydaki kusur derecesi, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı, ihlal edilen mevcut ve beklenen menfaat ile ilgili kanunlar dikkate alındığında kadına 25 bin maddi, 20 bin de manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Daire, davalının yaptığı itirazı ise yerinde bulmayarak reddetti.

"Daire, maaş kartına el konulmasının ekonomik şiddet olduğunu yineledi"

Kadının avukatı İbrahim Halil Üğüdür, AA muhabirine, yerel mahkemenin de bir üst mahkemenin de ailenin bütünlüğünün nasıl olması gerektiğiyle ilgili önemli bir karar aldığını söyledi.

"Daire, maaş kartına el konulmasının ekonomik şiddet olduğunu yineledi." diyen Üğüdür, "Bizce yerel mahkemenin ve bölge adliye mahkemesinin evlilik birlikteliğinin 'ben' olmaktan ziyade 'biz' olmak şeklindeki yaklaşımı evlilikler açısından önemli bir tespit. Bu nedenle çiftlerin rızaları dışında birbirlerinden maaş kartları ya da kredi kartlarının alınmasının boşanma nedeni olduğuna yerel mahkeme de bölge adliye mahkemesi de hükmetmiştir." ifadelerini kullandı.

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