Mahkeme eski bakanın eşini savunma yapmaya çağırdı

Larnaka Mahkemesi’nin, Rum Çalışma eski Bakanı Sotirulla Haralambus’un eşi Nikos Haralambus’u, Kıbrıs Türk malının alım-satımıyla ilgili bir davada savunma yapmaya çağırdığı haber verildi.

Alithia gazetesi 14 Temmuz tarihinde görülecek davada Haralambus’un yolsuzluk, yasadışı yollardan kazanılan gelirlere yasallık kazandırma ve görev ihlali suçlarıyla karşı karşıya olduğunu yazdı.

İddianameye göre Haralambus’un 2007 yılında kamu görevlisiyken iş insanı Pieris Hacisotiriu’dan, “Polemitya” (Binatlı) köyündeki bir Kıbrıs Türk malının alımına yardımcı olmak için 10 bin Kıbrıs Lirası aldığı aktaran gazete, nihayetinde alım-satımın gerçekleşmediğini belirterek, Hacisotiriu’nun şikayette bulunmasıyla konunun mahkemeye taşındığını aktardı.

Haberde Hacisotiriu’nun, “işinin olması için” Yeorgios Haciandoniu’ya 50 bin Euro ve AKEL Larnaka bölge komitesine da 10 bin Kıbrıs Lirası verdiği öne sürüldü.