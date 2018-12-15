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Mahkeme hastanın rızası olmamasına rağmen ayağının kesilmesine izin verdi

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İngiltere’de mahkeme, bir hastanın rıza vermemesine rağmen doktorlara ayağını kesmelerine ve hareketlerini kısıtlamalarına izin verdi.
Mahkeme hastanın rızası olmamasına rağmen ayağının kesilmesine izin verdi

The Independent'in haberine göre doktorlar, kangrene yakalanan bir hastanın sol ayağının kesilmesi gerektiği, aksi halde gelişen hastalığın adamın ölümüne yol açabileceği sonucuna vardı. Doktorların bu görüşüne rağmen adı açıklanmayan hasta, ameliyata izin vermeyi reddetti.

 

Bunun üzerine hastane yönetimi mahkemeye başvurdu. Hâkim, hastanın bulunduğu durumun, tedavi yöntemini kendisinin seçmesini mümkün kılmadığı sonucuna vardı.

Mahkeme, hastanın ayağının kesilmesine hükmetti ve ameliyatın başarılı geçmesi için doktorlara ayrıca hastanın hareketlerini kısıtlamasına da izin verdi.

İngiltere’de 16 yaşını dolduran hastaların rızası olmadan tedavi edilmesi mümkün olmuyor. Independent, hastanın bilinçli bir şekilde karar vermesini engelleyen psikolojik sorunlar ya da sarhoşluk durumlarının istisna kabul edildiğini belirtiyor.

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