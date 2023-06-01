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Mahkeme Kararı Açıkladı!

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Bina Açma,Sirkat,Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar H.K ve Z.P mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkeme Kararı Açıkladı!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar H.K ve Z.P'nin 'Bina Açma,Sirkat,Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz' suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan ve Girne'de sakin Gulistan Sonya’ya ait olan isimsiz binanın giriş kısmında bulunan otopark kapısının kilit kısmını üzerinde bulunan anahtar ile açıp içeriye giriş yapan Girne'de sakin Z.P'nin  (E-42) ve Lefkoşa'da sakin H.K (E-26) mülke tecavüz ettikten sonra içeride bulunan ve henüz uzunluğu tespit edilemeyen ana elektrik hattına ait bakır elektrik kablolarını keserek kasten hasara uğrattıktan sonra bir adet 3 faz bara aktarıcı'yı sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, 29 Mayıs 2023 tarihinde zanlıların aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden 3 gün ek tutukluluk temin edildiğini anlattı.

Polis, zanlıların 28 Mayıs 2023 tarihinde gönüllü ifade vermiş ve vermiş oldukları gönüllü ifade itiraf niteliğinde olduğunu belirtti. Polis, zanlıların vermiş oldukları gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam ettiğini söyledi.

 

Polis, tahkikatın halen daha devam ettiğini ve KKTC ‘de işlenen benzer suçlar ile ilgili herhangi bir bağlantılarının olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılması gerektiğini ve söz konusu binadan sirkat edilen zırhlının halen daha aranmakta olduğunu söyledi. Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların tutuklu kalmasına emir verdi.    

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