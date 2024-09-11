Mahkeme kararı: UBP'de 11 Örgüt seçimi İPTAL, Girne Kadın Kolları seçimi de iptal olabilir! Kurultay ise tehlikede!

Üyelik yapıları, oy kullanmada yaşanan sorun ve aday olanların üyelik sorunları nedeniyle açılan davalarla ilgili daha önce alınan ara emir kararının ardından, kesin hüküm verildi.
UBP tüzüğüne aykırı seçim yapıldığı gerekçesi ile, Lefkoşa Kadın Kolları başkanlık seçimi yanında, Mağusa Sakarya, Dipkarpaz Ersin Paşa Mahallesi, Sancarpaşa Mahallesi, Ergenekon, Hamitköy, Adaçay, İskele Polatpaşa Mahallesi, Alaniçi, Dikmen seçimleri tamamen iptal edildi.
Mahkeme, UBP tüzüğüne aykırı üyelerin oy kullandığına hükmetti. Buna göre, 16 Ocak 2024 sonrası partiye üye olanların oy kullanması tüzüğe aykırı bulundu.
Yürütülen davaların tamamında mahkeme itirazları haklı buldu.
UBP Genel Başkan adayı Hasan Taçoy, “UBP mahkemelik olmasın” diyerek gerekli uyarıları yapmıştı.”
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