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Mahkeme kararını verdi: 18 Ay hapis yatacak...

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Facebook üzerinden bir şahsı dolandırıp, parasını alan Simon Gebremariam Gebremıchael hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 18 ay hapse mahkum edildi.
Mahkeme kararını verdi: 18 Ay hapis yatacak...

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde Başkan Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’ın huzurunda verilen kararı Yargıç Barkın okudu.

Yargıç,  6 Mart 2023 tarihinde internet üzerinde Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde Mobilezone 247 isimli sayfada, kendisini sitede çalışan gibi gösteren ve GKRY'de sakin Senga JOSEPH olarak tanıtan şahısın, internet üzerinden bir adet elektrikli bisikleti satın almaya çalışan Girne'de sakin B.Y’den sahtekarlıkla ve dolandırmak kastıyle iki seferde toplam 8000 TL parayı Simon Gebremichael Gebremariam  adına Türkiye İş Bankasındaki hesabına havale edilmesini sağlayarak sahtekarlıkla para temin ettiklerini mahkemeye aktardı.

Yargıç, yapılan şikayet üzerine 13 Mart 2023 tarihinde Simon Gebremariam Gebremichael’in Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Yargıç Barkın, yapılan araştırmada sanığın tutuklandığı günde kadar 530 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini ifade etti.

Sanığın sahtekarlıkla para temini ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma suçlarından mahkum edildiğini kaydeden Yargıç, mahkum olduğu suçlardan 18 ay hapis cezasına çarptırdıklarını söyledi. 

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