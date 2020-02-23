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Mahkeme Müşavirlik yasası Anayasa'ya uygun kararı verdi

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Mahkeme Müşavirlik yasası Anayasa'ya uygun kararı verdi
Mahkeme Müşavirlik yasası Anayasa'ya uygun kararı verdi

 “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası” ile ilgili son noktayı Anayasa Mahkemesi koydu.

CTP-HP-TDP-DP 4’lü koalisyon hükümeti döneminde, meclisten geçirilen yasa ile iglil Kamu Görevlileri Sendikası yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta kararını vererek “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası”nın Anayasa’ya uygun olduğuna hükmetti.

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