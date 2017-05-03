Mahkeme salonu içerisinde jiletle kendisini yaraladı

Mahkeme salonu içerisinde davasının ertelenmesi kararına sinirlenerek ağzında saklamış olduğu jiletle boğazına çizik atarak hafif yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bugün (03.05.2017), saat 10:20 sıralarında, Merkezi Cezaevinde hükümlü tutuklu bulunan ve Gazimağusa Kaza Mahkemesinde daha önceden işlemiş olduğu suçlardan davası görülen M.M.(E-34), mahkeme salonu içerisinde davasının ertelenmesi kararına sinirlenerek ağzında saklamış olduğu jilet ile boğazına çizik atmak suretiyle hafif şekilde yaralanmıştır. Adı edilen, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisini müteakip taburcu olmuştur. Taburcu olmasının ardından davasının görülmesine Gazimağusa Kaza Mahkemesinde devam edilmiş ve mahkeme tarafından altı ay hapis cezasına çarptırılmıştır.

Bazı basın yayın kuruluşlarında, bahse konu şahsın üzerinin aranmadan mahkemeye çıkarıldığı yönünde iddialar yer almaktadır. Söz konusu şahıs, mahkemeye götürülecek diğer tutuklular ile birlikte Merkezi Cezaevinden teslim alınmadan önce görevli gardiyan tarafından, akabinde de mahkemeye çıkarılacağı sırada da görevli polis tarafından üzerleri detaylı bir şekilde aranarak mahkeme salonuna alınmıştır.