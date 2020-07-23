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Mahkeme UBP-HP'ye dur dedi! Emirname yürürlükte!

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Mahkeme UBP-HP'ye dur dedi! Emirname yürürlükte!
Mahkeme UBP-HP'ye dur dedi! Emirname yürürlükte!

KTMMOB ile beraber Şehir Plancıları Odası’nın açmış olduğu YİM davası ile, Başbakanın “sehven” hata yapıp emirnameyi kaldırması kararına ara emri alındı.

Mahkeme 15 Temmuzda çıkarılan emirnamenin devam ettiğini belirtti. 

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