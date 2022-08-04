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Mahkeme zanlı avukat Mustafa Şener aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi

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İkametgâhında uyuşturucu madde ve silah bulunan Avukat Mustafa Şener bugün Girne Kaza mahkemesine çıkarıldı
Mahkeme zanlı avukat Mustafa Şener aleyhine 1 gün tutukluluk emri verdi

Girne Kaza Mahkemesi ikametgahında uyuşturucu madde ve silah bulunan Avukat Mustafa Şener aleyhine bir gün tutukluluk kararı verdi.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren Polis memuru Ali Çavuş zanlı Avukat Mustafa Şener’in Yeşiltepe’deki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, öğütücü,9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru Ali Çavuş, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ancak doktor kontrolünü reddettiğini belirterek soruşturmanın devam ettiğini vurguladı.

Girne kaza mahkemesi zanlı aleyhine 1günlük tutukluluk emri verdi.

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