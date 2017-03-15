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Mahkeme: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık

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Mahkeme: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık
Antalya’da bir ailenin çocuklarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulması için açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Alevi bir aile Muratpaşa kaymakamlığına başvurarak çocuklarının din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muaf tutulmasını istedi. Evrensel'den Mahir Doğan'ın haberine göre, Kaymakamlık ise dersin zorunlu olduğunu belirtti.Antalya 4. İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma talebiyle dava açan aile, dersin nesnel ve çoğulcu bir içerikle işlenmediğini, müfredatın tarafsız olmadığını, inançlarına ve felsefi görüşlerine aykırı biçimde din eğitimi verilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu ifade etti.

 

Mahkeme, "Dava konusu işlemin uygulanması durumunda, davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına neden olunacağı açıktır" derken, zorunlu din dersi için de ‘hukuka aykırılığı açık' ifadesini kullandı.

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