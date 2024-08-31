Mahkemede Darp ve Sirkat Suçlaması: Zanlıya 5 Gün Tutukluluk Kararı

Lefkoşa’da yaşanan olayda, polis memuru Derviş Sadeli, mahkemede zanlı ile ilgili olguları aktardı. Zanlının, 28 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.30 sıralarında Lefkoşa Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Macro isimli marketten çeşitli ürünleri ödeme yapmadan çaldığı iddia edildi. Çalınan ürünler arasında 1993.94 TL değerindeki 2 adet bayan güneş gözlüğü, 1 adet elektrik uzatma kablosu, 0,5 litre su, sofra bezi ve mısır gevreği bulunuyor.

Market Hırsızlığı Güvenlik Kamerasıyla Ortaya Çıktı

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Adli Şubeye gelerek, cep telefonunu market içinde kaybettiğini bildirdiğini söyledi. Bunun üzerine yapılan güvenlik kamerası incelemesinde, zanlının marketten ödeme yapmadan ürünleri dışarı çıkardığı tespit edildi.

Polise Mukavemet ve Darp İddiaları

Olayın devamında, zanlının aynı gün saat 20:05'te Şehit Mustafa Ruso Caddesi'nde görevli polis ekipleri tarafından tespit edildiği belirtildi. Zanlı, Adli Şubeye götürülmek istendiği sırada makul bir gerekçesi olmaksızın yüksek sesle bağırarak ve huzur bozacak şekilde hareketler sergileyerek, polise mukavemet gösterdi. Zanlının, görevli polis memurlarını ciddi şekilde darp ettiği ve görevlerini yapmalarına engel olduğu iddia edildi. Polis, zanlının elleriyle rastgele vurduğunu, sağ kol pazu kısmını ısırdığını ve bir memurun sol kaşına dirseğiyle vurduğunu ifade etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis memuru Sadeli, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını ve incelenecek ek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, mahkemeden 5 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Yargıçtan Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur, soruşturmanın selameti için zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.