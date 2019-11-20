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Mahkemede delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat öldü

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Mahkemede delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat öldü
Mahkemede delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat öldü

Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal bölgesindeki mahkemede, delil olarak kullanılan tüfeğin patlaması sonucunda bir avukat hayatını kaybetti.

Bir hırsızlık davasının görüldüğü sırada tüfek delil olarak mahkemeye sunuldu ve bu sırada patlaması sonucunda avukat kalçasından vuruldu. Polis, Adelaide Ferreira-Watt adlı avukatın mahkeme salonunda ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Avukatın ölümüyle ilgili, ‘kasıtsız adam öldürme’ suçlamasıyla soruşturma açılacağı duyuruldu. Tüfeğin ve mahkeme salonuna götürülmeden önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınıp alınmadığının da titizlikle inceleneceği belirtildi.

 

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