Mahkemede tacizde bulunduğunu itiraf etti...

14 ve 17 yaşındaki kızlarına 4 yıl boyunca ‘tehdit ve şantajla’ cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 43 yaşındaki ‘baba’ mahkemede konuştu ve sadece küçük kızına cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek, salondaki herkesi şok etti

Kıbrıs Gazetesi’nden Emine Uysal’ın haberine göre, Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde, 14 ve 17 yaşındaki iki kızına dört yıl boyunca ‘tehdit ve şantajla’ cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan ve “Çocuklarım ne söylediyse doğrudur” deyip, gönüllü ifade veren 43 yaşındaki baba dün çıkarıldığı, mahkemede de tacizde bulunduğunu itiraf etti.

Zanlı M. B. Y., mahkemede söz alarak, “Hiçbir şekilde şantaj olmadı. Sadece küçük kızıma birkaç defa oldu. Büyük kızıma yapmadım. Küçük kızıma da birkaç kez oldu. Kendimi birkaç kez kaybettiğimde oldu. Onlara zarar verecek bir şey yapmam. İlaç kullanıyorum. Kendimi kaybediyorum, dayanamıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı eşimden de ayrı yatıyorum” dedi.

Tutukluluk süresi bugün dolacak olan zanlı, dün sabah olağanüstü güvenlik önlemi altında, mahkemeye çıkarıldı ve teminata bağlanarak yargılanıncaya kadar hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

“ÇOCUKLARINI TEHDİT VE ŞANTAJLA SUSTURDU”

Ülkede infial yaratan olayla ilgili titizlikle yürütülen tahkikatta, babanın, çocukların üzerinde diktatörlük kurduğu, özgürlüklerini kısıtlayıp, arkadaşları ile görüştürmeme, okullarıyla ilişkilerini kesmekle tehdit edip, taciz ettiği ve çocukları bu şekilde susturduğu ortaya çıktı.

“Çocuğun cinsel istismarı” ve “Çocuğa cinsel taciz”, suçlamasıyla tutuklanan zanlı M. B. Y., dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına Savcı Atilla Enver Etkin, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Hamza Tarman’ı dinletti.

POLİS: ÖZ KIZLARINI TEHDİT VE ŞANTAJLA İSTİSMAR ETTİ

Mahkemeye yeminli şahadet veren Polis Memuru Hamza Tarman, Taşkınköy’de bir apartmanda ikamet eden 43 yaşındaki zanlı M. B. Y.’nin, aynı evde yaşadığı 17 ve 14 yaşlarındaki öz kızlarına, 2013 yılından bugüne farklı tarih ve farklı zamanlarda, tehdit ve şantajla vücutlarını soyarak, cinsel istismarda bulunduğunu belirtti.

Polis Memuru Hamza Tarman, olayın, 22 Ocak’ta polisin bilgisine geldiğine dikkat çekerek, mahkemeden temin edilen tutuklama emriyle zanlının aynı gün konu ikametgahta tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Zanlının meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğine ve yazılı dava tebliğinde de suçlarını kabul ettiğine vurgu yapan Tarman, çalışma izni iptal edilen zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

SAVCI: MAĞDURLARIN KENDİ ÖZ ÇOCUKLARI OLMASI DİKKATE ALINMALI

Savcı Atilla Enver Etkin, çocuğun cinsel istismar suçunun 6 yıla kadar hapis cezası öngören çok ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Etkin, mağdurların, zanlının kendi öz kızları olduğuna ve suçun yeniden işlenmesi ihtimalinin göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret etti.

Savcı Etkin, yargılanmaktan kaçma ihtimali olan zanlının kamu menfaati de dikkate alınarak, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, olayın toplumda infial yarattığına vurgu yapıp, çalışma izni iptal edilen ve yasal statüsü olmayan zanlının üç ayı aşmayan süreyle Merkezi Cezaevi'nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

OLAY NASIL GELİŞMİŞTİ?

2013 yılından bugüne kadar ayrı tarih ve zamanlarda, vahim bir şekilde cinsel saldırıya maruz kalan iki kız kardeş, polise yaşadıklarıyla ilgili çok teferruatlı ifade vererek, babalarından şikayetçi oldu.

Babanın, çocuklarla tek tek, evde baş başa kaldığı zamanları kollayarak taciz ettiği ve olayı bu şekilde dört yıl boyunca örtbas edebildiği belirtilmişti.

Bugün 14 yaşında olan küçük kız kardeşin, ablasına, dört yıldır babasının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmesiyle, 17 yaşındaki abla da küçük kardeşine aynı itirafta bulunmuştu.

Çocuklar yaşadıkları korkunç travmayı önce birbirlerine, ardından da annelerine aktarmıştı.

Öz kızlarını ve 9 yaşındaki oğlunu yanına alan anne, kız kardeşinin evine sığınmış, yakın çevresinin de desteğiyle olayı polise bildirmişti.

14 yaşından bugüne öz babası tarafından tacize uğrayan kız çocuğu, polise yaşadıklarını anlatmıştı. Migreni olduğunu söyleyen kız çocuğu, ağrıları tuttuğunda yataktan kalkamadığını, babasının başucuna geldiğini, özel bölgelerine dokunarak saatlerce taciz ettiğini anlatmıştı.

Çocukların polise verdikleri ifadede yer alanlar, kan dondurucu nitelikte. İki kız çocuğu, babalarından kurtulmak için anneleri işten dönene dek, eve girmemek için ödev yapacaklarını söyleyip, bahane ürettiklerini de anlatmıştı.