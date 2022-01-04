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Mahkemeden Covid-19 aşısı kararı: Cezalandırılamazlar

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Reed O’Connor, 35 özel kuvvet görevlisine açılan davaya karşılık Deniz Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı’nın cezai uygulamada bulunmasını engelleyen bir tedbir kararı çıkardı.
Mahkemeden Covid-19 aşısı kararı: Cezalandırılamazlar

Reed O’Connor, 35 özel kuvvet görevlisine açılan davaya karşılık Deniz Kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı’nın cezai uygulamada bulunmasını engelleyen bir tedbir kararı çıkardı.

Eski Başkan George W. Bush döneminde Teksas federal meclisinde görevlendirilmiş olan Yargıç Reed O’Connor 26 sayfa uzunluğundaki karar metninde “Corona virüsü salgın hastalığı hükümete bu özgürlükleri feshetme hakkı vermiyor” dedi.

Görevliler aşı olmayı reddettikleri için bir dizi askeri disiplin cezası ile karşı karşıya kalmıştı.

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