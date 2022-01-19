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Mahkemeden ilginç karar: Gece sifon çekmek hak ihlali

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İtalya'da Yüksek Mahkeme, gece tuvalette gürültü yapmayı ve sifonu çekmeyi insan hakkı ihlali saydı.
Mahkemeden ilginç karar: Gece sifon çekmek hak ihlali

İtalya'da Yüksek Mahkeme, gece tuvalette gürültü yapmayı ve sifonu çekmeyi insan hakkı ihlali saydı.

İtalyan bir çift, komşularının gece tuvalette sürekli gürültü yaptığını ve bu yüzden uyuyamadıklarını belirterek 19 yıl önce bir hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Alt mahkeme, çiftin talebini geri çevirmişti ancak mücadeleden vazgeçmeyen çift davayı bir üst mahkemeye taşımıştı.

Dört erkek kardeşin yaşadığı komşu evin tuvaletinde neden bu kadar gürültü olduğuyla ilgili bir soruşturma başlatılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tuvaletteki gürültünün çiftin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine ve insan hakkı ihlali olduğuna hükmetti.

Karara göre komşular, tuvalette gürültüye yol açan su tankını değiştirecek ve çifte 10 bin dolardan fazla para ödeyecek.

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