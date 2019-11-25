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Mahkemeden Maronit tapusu için 560 Bin STG ceza! İçişleri Bakanlığına ise haciz!

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Flaş Haber: KKTC bir Maronite tapu verdi! KKTC Mahkemesi develete 560 Bin STG ceza kesti!
Mahkemeden Maronit tapusu için 560 Bin STG ceza! İçişleri Bakanlığına ise haciz!

Haberi Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özüslu sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte o açıklama;

FLAŞ!!!
BİR MARONİTE AİT MÜLKE TAPU VERİLDİ, KKTC MAHKEMESİ KKTC DEVLETİNİ 560 BİN STERLİN CEZA ÖDEMEYE MAHKUM ETTİ, ÖDEME YAPILMAYINCA İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA HACİZ GELDİ.
Ayrıntılar şimdi KANAL SİM ana haberde.

 

İşte detaylar;

Kanal Sim'in haberine göre ,arazinin tapusunun bir Kıbrıslı Maronit'e ait olan FINA Benzin istasyonunun bir kısmı ile ilgili tapu sahibi Maronit dava açtı.

Arazinin tapusunun bir Kıbrıslı Türke verilmesi sonrasında süreç mahkemelik oldu. Mirasçı KKTC mahkemelerine başvurdu. 

Taraflar 560 Bin STG üzerinde uzlaşı sağlandı.

Aradan geçen 6 aylık sürede ödeme yapılmayınca, mirascı haciz için mahkemeye baş vurdu.

Mahkeme KKTC İçişleri Bakanlığı'na haciz memurları giderek İçişleri Bakanlığı'na haciz işlemi tebligatı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars hiç bir şekilde mal sahibi olam Maronit'i mağdur etmeyeceklerini açıkladı. Bakan Baybars, İçişleri Bakanlığı bu durumdan muzdarip olmuş durumda olduğunu söyledi.

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