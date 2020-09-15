Mahkemeden Yeniboğaziçi Belediyesi'ne Salamis Kamp Alanında Yıkım Yapamazssın EMRİ!

Mahkeme Yeniboğaziçi Belediyesi'ne yine DURMASI kararı verdi.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Mesut MESUTOĞLU huzurunda bugün görüşülen KAMP-DER ile Yeniboğaziçi Belediyesi arasındaki ara emri istidasından karar verildi.

Mahkeme Salamis Karavan kamp alanında Belediye'nin herhangi bir yıkım yapmasının geriye dönülemez zararlar verebileceğini belirterek bu konuda ARA EMRİ verdi. Ve bu konunun derhal taraflara bildirilmesini emretti.

Mahkeme ayrıca diğer konularında görüşülmesi ve Yeniboğaziçi Belediyesi'nin dinlemesi için 21 Eylül 2019 tarihine saat 10:00'da taraflara gün verdi.

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