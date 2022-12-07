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Mahkemeler Bütçesi Komite’den Geçti

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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Mahkemeler Bütçesi’ni görüştü ve oy birliği ile onayladı.
Mahkemeler Bütçesi Komite’den Geçti

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’nda, bugün saat 10.00’da toplandı.


Komite, bugünkü görüşme programı uyarınca ilk olarak Mahkemeler Bütçesi’ni görüştü ve Mahkemeler için öngörülen 236 milyon 796 bin 700 TL tutarındaki ödeneği oybirliği ile onayladı.

Mahkemeler Bütçesi’nin Komitedeki görüşmeleri esnasında Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ve Maliye Bakanı Alişan Şan ile birlikte ilgili bürokratlar da hazır bulundular ve komiteye görüşlerini aktardılar.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcısı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Devrim Barçın ve Dr. Filiz Besim ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers katıldı

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