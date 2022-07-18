Mahkemeler Tıklım Tıklım!

Mahkemelerde en çok uyuşturucu ve alacak verecek davaları görüşüldü. Ağır ceza mahkemelerinde görülen 812 davanın 314’ü uyuşturucu suçları, 83 soygun, 69’u sahtecilik suçları, 68’i ise sirkatla ilgili suçları kapsadı.

Mahkemelerin 2021 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda türlere göre en çok uyuşturucu, Kaza Mahkemelerinde ise alacak verecek davaları görüşüldü.

2021 yılında Ağır Ceza Mahkemeleri huzurundaki davaların türlerine bakıldığında ilk sırada uyuşturucu, ikinci sırada soygun, üçüncü sırada sahtecilik ve dördüncü sırada da sirkatla ilgili suçlarla bağlantılı davaların bulunduğu görülüyor.

AĞIR CEZADA GÖRÜLEN 812 DAVANIN 314'Ü UYUŞTURUCU, 83'Ü SOYGUN...

Bu çerçevede Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen 812 davanın 314’ü uyuşturucu suçları, 83 soygun, 69’u sahtecilik suçları, 68’i ise sirkatla ilgili suçları kapsadı.

2021 yılı içerisinde Kaza Mahkemelerinde dosya edilen hukuk davalarının konularına göre dağılımında ilk sırada alacak verecek davaları, ikinci sırada banka, icar, satış, üçüncü sırada tazminat, dördüncü sırada tahliye, beşinci sırada karşılıksız çek, altıncı sırada iş davası ve son sırada bilişim suçları yer aldı.

KAZA MAHKEMELERİNDE 10 BİN 47 DAVANIN 7 BİN 411'İ ALACAK VERECEK DAVASI

Bu kapsamda, kaza mahkemelerinde dosya edilen 10 bin 47 davanın 7 bin 411’i alacak verecek davası olurken, bin 352’si banka, icar, satış, 490’ı tazminat, 375’i tahliye, 251’i karşılıksız çek, 146’sı iş davası ve 22’si de bilişim suçları olarak belirtildi.

Son beş yılda Kaza Mahkemelerinde dosya edilen ceza davalarının dava türlerine göre dağılımında trafikle ilgili davaların ilk sırada yer aldığı görülüyor. 2021 yılında dosya edilen 35 bin 73 ceza davasının 28 bin 908’i trafik, 6 bin 92’si polis, 73’ü diğer davalardan oluştu.