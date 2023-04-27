Mahkemelerde grev ilçelere de yayılıyor!

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, mahkemelerdeki personel eksikliğinden dolayı davaların görüşülemediğini belirtti; “Mahkeme personellerinin artırılması için yaptığımız grevi tüm ilçelere yayacağız” dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ adlı programa telefon bağlantısıyla katıldı.

Mahkemelerdeki personel eksikliği konusuna değinen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, daha önce yapmış oldukları eylemlerde mahkeme personelinin emekliye ayrılmasından veya başka kadrolara aktarılmasından dolayı personel eksikliği yaşandığını dile getirdiklerini söyledi.

Bengihan, “Şu anda iş yükü giderek arttı ve personel sayısı yeterli değil hizmetler aksıyor, geç gelen adalet adalet değildir” dedi.

“PERSONEL EKSİKLİĞİNE BAĞLI OLARAK DAVALAR GÖRÜŞÜLEMİYOR VEYA UZUN SÜRELERE YAYILIYOR”

Personel eksikliğine bağlı olarak davaların görüşülemediğini veya uzun sürelere yayıldığını dile getiren Bengihan, tebliğlerin de yapılamadığını kaydetti.

“Biz bu sorun mahkeme yöneticilerine de hükümete de bildirdik, personel sayısı konusunda bir iyileştirme olmazsa bu işlerin duracağını çünkü yetişmediğini ifade ettik” şeklinde konuşan Bengihan, hükümetin hala bir adım atmadığını vurguladı.

25 Haziran'da yapılacak ara seçimlere de işaret eden Bengihan, mahkeme personelinin bu süreçlerde büyük görev aldığını ama normal günde bile personelin yeterli olmadığını dile getirdi.

“MAHKEME PERSONELLERİN ARTTIRILMASI İÇİN YAPTIĞIMIZ GREVİ TÜM İLÇELERE YAYACAĞIZ”

Bengihan, “Personel arttırılması gerektiği kararımızı dikkate almayanlara kararlı olduğumuzu iletmek için grevlerimizi tüm ilçelere yayacağız” dedi.

Tek mesai konusunda da değerlendirmelerde bulunan Bengihan, “Fiilen çalıştığımız yaz ve kış çalışma saatleri sendikamızın uygun gördüğü saatlerdir” ifadelerini kullandı.

2017 yılında tek tip çalışma saatini UBP’nin değiştirdiğini belirten Bengihan, yaz ve kışa ayıranın şu anki hükümet olduğunu söyledi.

Bengihan, UBP’nin mesai saatlerini değiştirmek istemesinin sebebinin ‘özel çalışıyor, kamu çalışmıyor’ baskısı gördüğünden dolayı olduğunu dile getirdi.

“KAMU GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEN YANA DEĞİLİZ”

Bengihan, kamu görevlilerinin çalışma saatlerinin değiştirilmesinden yana olmadıklarını vurguladı.