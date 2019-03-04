Mahkemelerde uyarı grevi!

Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, odacı eksikliğine çözüm üretilmediği gerekçesiyle 09.00 -12.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapıyor.
Sendikalar saat 10.00’da mahkemeler önünde ortak basın açıklaması yaptı.
Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, odacı eksikliğine çözüm üretilmediği gerekçesiyle 09.00 -12.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapıyor.
Sendikalar saat 10.00’da mahkemeler önünde ortak basın açıklaması yaptı.
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