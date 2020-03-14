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Mahkemelerdeki tüm davalar ertelendi

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Mahkemelerdeki tüm davalar ertelendi
Mahkemelerdeki tüm davalar ertelendi

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı KKTC’deki tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri 'ndeki davaların topluca ertelendiğni belirtti.

Esendağlı ayrıca  diğer alınan kararları da açıkladı

Sevgili meslektaşlar,

1- Bakanlar Kurulu’nun dün akşamki kararlarının ardından, KKTC’deki tüm Kaza Mahkemeleri ve Ağır Ceza Mahkemeleri huzurunda 16 Mart - 27 Mart tarihleri arasında tayinli bulunan tüm davaların topluca aşağıda belirtilen tarihlere ertelenmesi kararı alınmıştır.

2- Tüm Kaza Mahkemeleri ve GKK Mahkemesi, bu süre zarfında sadece remand ve teminat maksatları için görev yapacak olup, ada genelindeki tüm bu işlemler Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Salonu’nda yapılacaktır.

3- Yüksek Mahkeme huzurundaki tüm işlemler de aynı şekilde ertelenecek olup, onların tarihini de bugün sizlerle paylaşacağım. Tüm tarihler aynı zamanda mahkemeler.net’e de yüklenecektir.

4- Mahkemelerimiz üzerine düşeni yapmıştır. Şimdi sıra bizlerdedir. Lütfen herkes evinde kalsın. Gerçekten acil bir durum olmadıkça sokağa çıkmamalıyız. Bu çok önemli. Yoksa alınan tedbirlerin bir anlamı kalmaz. Ofislerinizi açmayın ve personelinizi ve/veya çalışan avukatları ofise getirtmeyin. Mutlaka ekonomik kayıplara uğrayacağız ama buna sevdiklerimizi kaybetmemek uğruna katlanmalıyız.

Sevgi ve sağlıkla kalın

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