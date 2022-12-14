Mahkemenin Ekrem İmamoğlu kararı “Erdoğan’ın rakibi” vurgusuyla dünya basınında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada açıklanan 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak getiren 53’üncü maddenin uygulanması dünya basınında yer bulurken, gazetelerin Türkiye muhabirleri tarafından da hızla paylaşıldı. Dünya basını, İmamoğlu kararını "Erdoğan'ın rakibine hapis cezası" ifadeleriyle aktardı.

Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Britanya merkezli Reuters, haberi abonelerine "Türkiye'de mahkeme, Erdoğan'ın rakibine yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası verdi" başlığıyla duyurdu.

Associated Press haber ajansı da gelişmeyi “Türkiye’nin en yüksek nüfuslu şehri İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret nedeniyle açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı” ifadeleriyle aktardı. AP, gelişmeye tepki gösterenlerin kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kilit bir rakip olan Ekrem İmamoğlu’yu saf dışı etme girişimi olarak değerlendirdiğini aktardı.

The Wall Street Journal gazetesi, İmamoğlu kararını “Erdoğan’ın rakiplerinden İstanbul Belediye Başkanı’na iki yıldan uzun süre hapis cezası” başlığıyla haberleştirdi. Haberde, İmamoğlu’nun gelecek yıl yapılacak seçimde Erdoğan’a rakip olarak görüldüğü belirtildi. Haberde, “Anketler, Ekrem İmamoğlu’nun aday olması durumunda Erdoğan’ı seçimde yenebileceğini gösteriyor” ifadeleri yer aldı.

ABD'nin önde gelen finans yayınlarında Bloomberg de kararı, "Erdoğan'a rakibinin siyasi kariyeri mahkeme kararının ardından tehlikede" başlığıyla duyurdu. Haberde İmamoğlu'nun potansiyel olarak seçimlerde Erdoğan'ıın rakibi olabileceğinin konuşulduğuna dikkat çekti. Haberi kaleme alan Sercan Hacaloğlu, güvenilir anketlere göre İmamoğlu'nun Erdoğan'ı sandıkta yenme ihtimali olduğunu ifade etti.

"CHP'nin önemli figürlerine yapılan baskının en yeni adımı"

Britanya gazetesi The Guardian'ın haberinde de "Karar, CHP'nin önemli figürlerine yapılan baskının en yeni adımı" ifadelerine yer verildi. Gazete, Erdoğan'ın da geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediye Başşkanlığı yaptığına ve hapis cezası aldığına dikkat çekti.

The Guardian muhabirleri, "Belediye Başkanı'nın destekçileri, kendisine uygulanan yasağın ters etki yaratacağını ve tıpkı Erdoğan gibi İmamoğlu'nun da yükselişine yardım edeceğini umarak Belediye binasının önünde toplandı" yazdı.

Fransız gazete Le Figaro da Ekrem Imamoğlu hakkında verilen mahkeme kararının aktarıldığı haberde “52 yaşındaki Belediye Başkanı, 2023 seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında potansiyel bir aday olarak görülüyordu” ifadelerini aktardı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki olayları gündeme alan Londra merkezli Middle East Eye, mahkemenin İmamoğlu kararını son dakika gelişmesi olarak aktardı. Haberde karar, “popüler politikacının 2023'teki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde potansiyel bir aday olma şansını azaltıyor” ifadeleriyle aktarıldı.

Britanya’nın önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times, mahkemenin İmamoğlu kararını aktardığı haberde “ Ekrem İmamoğlu, uzun süredir gelecek yılki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel rakibi olarak görülüyor.” ifadelerine yer verdi.

Reuters’ın ABD Dışişleri Bakanlığı muhabiri Hümeyra Pamuk ise kararı Twitter hesabından paylaşarak “Pek çok kişinin korktuğu gibi: Bir İstanbul mahkemesi, İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu'nu iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırdı. Kararın üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor ve İmamoğlu temyize gidebilir. Türkiye'de seçimler 2023 baharında yapılacak.” Yazdı.

Washington Post'un bir dönem İstanbul'da da görev yapan tecrübeli editörü Vanessa Larson, kararı "Şoke edici 'adalet'" diye nitelendirdi. Larson, bir başka tweetinde ise “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkûmiyeti, "Türkiye'nin ana laik partisinin en parlak yıldızlarından birini ... cezası süresince siyasetten" diskalifiye edeceği için açıkça siyasi” ifadelerini kullandı.

The Economist dergisinin Türkiye temsilcisi Piotr Zalewski de Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Türkiye'nin gelişmiş demokrasisi için bir başka kilometre taşında, İstanbul'un muhalefetteki belediye başkanı ve olası bir cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ve siyasetten men edildi.” yazdı.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 Ekim 2019 tarihinde Fransa'nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmıştı.

İmamoğlu bu kongrede yapmış olduğu konuşmada; seçim sürecinde kamu kaynaklarının iktidar lehine sınırsız bir şekilde kullanıldığını, seçim süresince toplumu bölen ve kutuplaştıran dil kullanıldığını, Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerinin seçim yasaklarını dikkate almayan eylem ve uygulamalarını, devletin haber ajansı olan Anadolu Ajansının seçim sonuçlarını manipüle etmek istediğini söylemişti.

İmamoğlu iktidarın 31 Mart seçimini yönetmekle yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile iptal ettirerek kazanmak istediğini savunmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Kasım 2019 tarihinde bir açıklama yaparak kongrede yapmış olduğu konuşmasından dolayı İmamoğlu için "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek. Bu iş bu kadar bedava değil" demişti.

İmamoğlu aynı gün (4 Kasım 2019) Soylu’nun bu sözlerinin hatırlatılması üzerine basın mensuplarına yaptığı açıklamada "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa' da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan biten şeylere baktığımızda, tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" ifadelerini kullanmıştı.



Bunun üzerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 15/11/2019 tarihli ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, ardından dava açılmıştı.

İddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilerek, 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakaret suçunu işlediği yönünde karar çıkması ve hapis cezası verilmesi durumunda İmamoğlu’nun siyasi yasaklı hale gelmesi söz konusu olacak.

Mahkeme bugünkü duruşmada tüm talepleri reddetti, savcı esas hakkındaki mütaalasını tekrarladı.