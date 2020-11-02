Mahkemeye çıkarılan sürücüye 3 gün tutukluluk verildi

1.11.20 tarihinde Paşaköy Turunçlu anayolu üzerinde kullanımındaki NG 488 plakalı traktörü arkasında takılı tırmık olduğu halde seyreden S. U. (E-30), viraj üzerinde şerit değiştirip sağ şeridi ihlal etmesi sonucu karşı istikametten gelen NH 830 plakalı araç sürücüsü Kurudere sakini Oğuzhan Çilo’nun kullandığı salon aracının N 488 plakalı traktörün arkasında takılı bulunan ve traktörden 74 cm daha geniş olan tırmık’a çarpması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Sürdürülen tahkikatta kazada kusuru olduğu belirlenen traktör sürücüsü zanlı S. U. aynı gün derdest emri gere tutuklandı. Zanlı bugün 2.11.20 tarihinde dikkatsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi. Bu günkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PÇ Berk Mertcanoğlu yemin altında verdi şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi.

Tanık polis çavuşu şahadetinde, 1.11.20 tarihinde saat 05.45 raddelerinde zanlının Paşaköy-Turunçlu ana yolu üzerinde traktörden 74 cm daha geniş tırmık takılı olduğu halde NG 488 plakalı traktör ile seyrettiği esnada viraj üzerinde şerit değiştirip sağ şeride geçmesi sonucu o esnada karşı yönden NH 830 plakalı aracı ile seyreden Kurudere sakini Oğuzhan Çilo’nun kullanımındaki aracın tırmık’ın sağ tarafında aracın sağ kısmı ile vurması sonucu bir kaza meydana geldiğini söyledi.

Kaza esnasında NH 830 plakalı araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini, araç içerisinde yolcu olara bulunan Batuhan Çilo’nun yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyleyen tanık polis çavuşu, sürdürülen tahkikatta kazada kusuru belirlenen zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra derdest emri gereği aynı gün tutuklandığını, kazada hayatını kaybeden NH 830 plakalı araç sürücüsünün de bugün itibarıyla otopsi yapılacağını belirtti. Kaza sonucu NH 830 plakalı araca 30 bin, NG 488 plakalı traktöre 1000 ve tırmıklara 5000 TL hasar olduğunu belirten PÇ Mertcanoğlu meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınacak ifadeler yanında zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin de teyit ve tekzibinin yapılacak olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emriverilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.