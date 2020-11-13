Mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da üç banka ve telefoncunun kapısını kıran zanlı Echzona Chukwuemeka Anadu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı EchzonaChukwuemekaAnadu’nun Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası’nın güneye bakan 300 TL değerindeki 240x 210 cm ebatlarında 5 +5 Lameks emniyet camını kasten ve kanunsuz olarak kırarak kasti hasara uğrattığını belirtti. Polis, zanlının ayrıca 26.09.2020 tarihinde 21.15 raddelerinde Lefkoşa Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Selçuk Uluğ’un yapmakta olduğu Teknocell isimli telefon dükkanının doğuya bakan ana giriş alüminyum kapısının üzerindeki asma kilidi suç işleme niyeti ile tasarrufunda bulunan demir kesme aleti ile kasten vekanunsuz olarak kırarak kasti hasara uğrattığını anlattı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarının incelenerek, zanlının kimliğinin tespit edildiğini ve 02.10.2020 tarihinde Gazimağusa’da tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 27.09.2020 tarihinde 04.30-04.45 saatleri arasında Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapı kolunu çekerek, açıp, kapının altında bulunan zemine sabitlenmiş 30x10 ebatındaki bordür taşlarını yerinden söküp içeriye giriş yaptıktan sonra bankanın alarm ışığını söküp hasara uğrattığını ve pencereden çıkış yaptığını anlattı.

Polis, zanlının 31.10.2020 tarihinde saat 01.50’de Demirhan’da İbrahim Nuroğlu’nun sorumluluğunda bulunan Capital Bank’ın güneye bakan alüminyumden mamul mutfak penceresinin parmaklıklarını tasarrufundaki demir kesme aleti ile kesip, bir cürüm işlemek kastı ile bankanın mutfak odası içerisine girip, tavan kamerasını söküp, içeriden herhangi bir şey çalmadan,tekrar aynı yerden çıkış yaptıktan sonra bankanın batıya bakan alüminyumdan mamul kilitli durumdaki sürme pencereyi hasar yapmadan açıp, İbrahim Nuroğlu’nun ofisinin içerisine girdikten sonra herhangi bir şey sirkat etmeden aynı yerden çıkış yaptığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının tasarrufunda demir kesme aleti, iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulunduğunu söyledi. Polis, şöyle devam etti: “Zanlı vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçlarını itiraf etmektedir. Ayrıca ailesinin fakir olduğu, kendisini okutmaya güçlerinin olmadığı, serbest kalması halinde yine ayni suçları işleyebileceği o yüzden memleketine gönderilmesinin istediği öğrenilmiştir. Yine mesele ile ilgili olarak 10.11.2020 tarihinde zanlının tasarrufunda soruşturulmakta olan suçlarla ilgili bilgi içerdiği öğrenilmesi üzerine telefonuna el konularak mahkemeden temin edilen emir ile birlikte data incelenmesine gönderilmiştir. Zanlının sirkat etmiş olduğu paraların bir kısmın Nijerya'ya ailesine gönderdiği, bir kısmı ile okul harcını yatırdığı, Data incelemesine gönderilen SamsungGalaxy A71 marka cep telefonunu satın aldığı ve yiyip içerek harcadığı tespit edilmiştir.Zanlı Mağusa'da faaliyet göstermekte olan Kıbrıs Batı Üniversitesi'nde aktif öğrencidir. Zanlı Nijerya uyrukludur. Zanlı aleyhine yürüttüğümüz tahkikat tamamlanmıştır. Zanlının davaları görüşülünceye değin cezaevine gönderilmesini talep ediyorum.”

Zanlı, mahkemede, “Polis ne derse doğrudur” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.