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Mahkemeye çıkarıldı

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Girne’de meydana gelen zorla adam kaçırma suçu başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklanan Aleksandr Kamenskıkh dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen zorla adam kaçırma suçu başta olmak üzere birçok suçlamayla tutuklanan

Aleksandr Kamenskıkh dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, Aleksandr Kamenskıkh’in 08.11.2020 tarihinde Arapköy'de meydana gelen "Zorla İnsan Kaçırma”, “Çalmak Niyeti ile Tehditle Mal İsteme”, “Kanunsuz Bıçak Tasarrufu”, “Korkutmak Maksadı ile Bıçak Taşıma” ve “KKTC’de İkamet İzinsiz Bulunmak" suçlarından tutuklandığını söyledi.

Kardeşler, 08.11.2020 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Arapköy’de Chelsey Villaları isimli site içerinde aynı yerde sakin Alexsandr Kamenskıkh’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup korkutmak maksadı ile taşıdığı toplam uzunluğu 20 santim ağız uzunluğu 9 santim olan kanunsuz bıçağı yine aynı yerde sakin ve komşusu olan Vsevolod Kasatkın'in  boğazına dayayıp rızası hilafında ikametgahına zorla götürdükten sonra, aynı ikametgah içerisinde tasarruflarındaki bıçağı gösterdikten sonra ona hitaben "Bana 30 bin Dolar para vereceksin. Yoksa hepinizi öldürürüm, senide, bebeğini de, eşini de öldürürüm” sözlerini söyleyip çalmak niyeti ile tehditle para temin etmek suçunu işlediğini aktardı.

Kardeşler, zanlının 9.11.2020 tarihinde Chelsey Villaları içerisinde tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde yapılan aramada müştekinin tarif etmiş olduğu bıçağın bulunarak emare alındığını açıkladı. Kardeşler, muhaceret kontrolünde ise zanlının adaya 04.12.2019 tarihinde 15 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını ve 19.12.2019 tarihinden beri KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Kardeşler, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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